Ставлення українців до Росії різко погіршилося

Учасники акції біля посольства РФ напередодні Дня пам'яті захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці ставляться до Росії навіть гірше, ніж жителі РФ до України

У вересні 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано також 42% респондентів, ще 16% не визначилися. Ставлення значно погіршилося у порівняні з лютим 2020 року, коли про позитивне відношення заявляли 54% українців.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

КМІС також наводить дані опитування "Левада-центру", згідно з яким на території Росії добре або дуже добре ставилися до України 48% населення, погано або дуже погано - 43%, ще 9% не визначилися.

Динаміка доброго ставлення населення України до Росії та Росії до України

Як зазначив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, під час досліджень також періодично ставиться питання не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії.

Останнє таке дослідження було у лютому 2019 року. В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян (громадян Росії) до України, у лютому 2019 усього 34% росіян ставилося позитивно до України, 82% росіян позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України.

"Таким чином, і в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення", - зазначив Паніотто.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI серед 2000 громадян по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Російський "Левада-центр" проводив опитування бреде 1601 осіб в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова свідчать про те, що наприкінці липня 2020 року 59,5% українців вважають, що Росія - агресор, який загрожує існуванню України як держави. Респонденти переконані, що від Росії необхідно захищатися і не підтримувати жодних стосунків.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).