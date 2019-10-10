Мінекономіки назвало частку держсектору в економіці України

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Частка коливається у різних галузях від нуля до 60%

Частка державного сектору у складі економіки України у першому півріччі 2019 року становила 13%. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, питома вага державного сектору економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України.

За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки становила 4,6%.

Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки становила 12,0%.

Питома вага середньої вартості необоротних та оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки становила 22,5%.

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Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У Міністерстві економіки 4 жовтня затвердили етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств.