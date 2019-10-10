ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінекономіки назвало частку держсектору в економіці України

Новини » Економіка    10.10.2019 - 14:40
Мінекономіки назвало частку держсектору в економіці України
Фото: завод Антонов (facebook.com/antonov.company)

Частка коливається у різних галузях від нуля до 60%

Частка державного сектору у складі економіки України у першому півріччі 2019 року становила 13%. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, питома вага державного сектору економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України.

За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки становила 4,6%.

Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки становила 12,0%.

Питома вага середньої вартості необоротних та оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки становила 22,5%.

Мінекономіки назвало частку держсектору в економіці України

www.me.gov.ua

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У Міністерстві економіки 4 жовтня затвердили етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств.

Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності WEF Україна і ЄС досягли проміжної межі у торгових відносинах, - Качка
Новини України економікаАНТК им. АнтоноваМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся