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Взяли до відома: в НАТО відреагували на заяву Лаврова про згортання місії Росії

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Брюссель, Понеділок 18 жовтня 2021 17:57
Взяли до відома: в НАТО відреагували на заяву Лаврова про згортання місії Росії Фото: у НАТО відреагували на заяву Лаврова про припинення роботи місії РФ (Thierry Monasse / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про припинення роботи російської місії в НАТО взяли до відома. Однак, зазначили в Альянсі, офіційних повідомлень з цих питань не надходило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Ми взяли до відома коментарі міністра Лаврова до засобів масової інформації", - цитує журналіст прессекретаря НАТО Оану Лунджеску.

При цьому вона зазначила, що НАТО поки не отримувала ніяких офіційних повідомлень з піднятих главою російського МЗС питань.

Нагадаємо, сьогодні Лавров заявив, що Москва поінформувала НАТО про припинення роботи російської місії при Альянсі з 1 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що НАТО прийняло рішення вислати вісім співробітників місії РФ через їх ворожої діяльності.

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