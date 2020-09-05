Відносини з Білоруссю зберігаються, попри паузу, - МЗС

Попри дипломатичну паузу, відносини між Україною та Білоруссю зберігаються. Пауза стосується лише контактів між офіційними представниками двох держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Міністр пояснив, що українська сторона призупинила контакти та зустрічі між міністерствами та державними відомствами, яких завжди було дуже багато, хоч вони й проходять непомітно.

"Оце все ми поставили зараз на паузу для того, щоб дочекатися спокійного врегулювання кризи й вже тоді дивитися, як далі вибудовувати відносини з Білоруссю... Самі відносини зберігаються. І дипломатичні відносини, і відносини в ширшому сенсі - між нашими народами", - додав він.

Нагадаємо, 27 серпня Кулеба повідомив про призупинення контактів з представниками Білорусі допоки ситуація в країні шкодитиме репутації України. Крім того, Україна вперше в історії викликала посла з Білорусі. Такі дії Києва пов'язані з постійними заявами Мінська про нібито втручання України у внутрішню політику Білорусі.

Кулеба також заявляв, що Україна готова до жорстких кроків, якщо Білорусь не припинить чинити недружні дії.

Водночас глава українського МЗС відзначав, що Україна готова допомогти Білорусі у вирішення внутрішньої кризи, але самостійно втручатися в нього не збирається.