Відношення держборгу до ВВП України впало нижче 60%

За підсумками першого кварталу 2019 року відношення державного боргу України до ВВП знизилося до 59%. Така оцінка міститься в Інфляційному звіті Національного банку за квітень.

Як зазначається в огляді, на початку року уряд активно залучав боргові ресурси. Це, по-перше, пов'язано зі щільним графіком погашення боргу, а по-друге, з потребою у фінансуванні дефіциту з огляду на незначні надходження від приватизації. Кошти залучалися як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Зокрема отримано кошти від дорозміщення ОЗДП та позику під гарантії Світового банку.

Однак ключовим джерелом фінансування дефіциту залишилися запозичення на внутрішньому ринку - як у національній, так і в іноземній валюті. Левову їх частку становили короткострокові папери. Хоча обсяги погашення зобов'язань були значними, залучення суттєво їх перевищили, зазначають експерти НБУ.

"Попри такі залучення державний та гарантований державою борг у цілому зменшився на 1,0% з початку року - до 2147 млрд грн станом на кінець березня 2019 року. Це зумовлено виплатами за гарантованим боргом, зокрема перед МВФ. Додатковим чинником було незначне зміцнення гривні", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Світового банку відношення державного боргу до ВВП України у 2018 році знизилося до 63,2%. Світовий банк прогнозує, що відношення держборгу до ВВП в 2019 році знизиться до 60,1%, у 2020 році до 57,9%, у 2021 році до 55,7%. При цьому 2016 році відношення держборгу до ВВП становило 81,2%, у 2017 році - 72,3%.

Нагадаємо, наприкінці четвертого кварталу 2018 року відношення державного боргу до ВВП в зоні євро (19 країн) становило 85,1%, у 28 країнах Європейського союзу - 80,0%.