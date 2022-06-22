Чи скасують комендантську годину у Києві: відповідь Павлюка

"В Україні комендантська година діє майже в усіх регіонах, зокрема і на Київщині. Час її дії встановлює військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. У Києві комендантська година розпочинається о 23:00 та триває до 05:00 і вона залишатиметься задля безпеки громадян та сприяння виконанню завдань ЗСУ", - заначив він.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони відповіли, чи можливий повторний наступ росіян на Київ.

Додамо, також у Київській області влада анонсувала рейди за дотриманням комендантської години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.