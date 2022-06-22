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Чи скасують комендантську годину у Києві: відповідь Павлюка

Фото: командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Комендантську годину в Києві скасовувати не будуть. Вона, як і встановлено, триватиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання сил і засобів оборони Києва Олександра Павлюка в інтерв'ю Укрінформу.

"В Україні комендантська година діє майже в усіх регіонах, зокрема і на Київщині. Час її дії встановлює військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. У Києві комендантська година розпочинається о 23:00 та триває до 05:00 і вона залишатиметься задля безпеки громадян та сприяння виконанню завдань ЗСУ", - заначив він.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони відповіли, чи можливий повторний наступ росіян на Київ.

Додамо, також у Київській області влада анонсувала рейди за дотриманням комендантської години.

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КиївКомендантська година