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Скасувати локдаун та знизити ціну на газ: Чернівці звернулися до Зеленського

Автор: Юлія Струк

Депутати Чернівецької міської ради просять скасувати посилення карантину в Україні та знизити тарифи на газ. Вони звернулися до президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Суспільне".

Також депутати звернулися і до глави Кабінету міністрів Дениса Шмигаля.

У міськраді підкреслюють, що в Україні покращується ситуація щодо поширення коронавірусу. Зокрема, кількість інфікувань у порівнянні з груднем скоротилася втричі.

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Це звернення підтримали 30 депутатів з 31 присутнього.

Крім того, депутати звернулись до Кабміну, НКРЕКП та президента з проханням переглянути тариф на газ та його транспортування. У зверненні підкреслюється, що новий тариф "Чернівцігазу" є одним із найвищих в Україні. Звернення підтримали одноголосно.

Нагадаємо, КМУ найближчим часом ухвалить рішення, спрямоване на зниження ціни на газ для населення. Сьогодні до урядових планів були подані "конструктивні пропозиції".

Як писало РБК-Україна, Міненерго пропонує знизити тарифи на газ з лютого на 44%. Мова йде про ціну 5 356 гривень за тисячу кубометрів.

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Новини України ЧернівціВолодимир ЗеленськийКарантинЦіна на газ