Якщо скасуємо карантин, отримаємо 140 тисяч смертей до кінця року, - Ляшко

Якщо повністю скасувати карантин в Україні без запровадження профілактичних заходів, то до кінця року кількість померлих від коронавірусу досягне 140 тисяч. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.

За словами головного санлікаря, введені в Україні профілактичні та протиепідемічні заходи дають свій результат, але не можна передчасно скасовувати карантин.

"І як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно", - заявив він.

Ляшко пояснив, що отримав прогноз від Kyiv School of Economics щодо кількості жертв коронавірусу у разі передчасного скасування карантину. Скасування карантину призведе до 120-140 тисяч летальних випадків вже до кінця 2020 року.

"Урядом планується пом’якшення карантину. Але за певних умов. За певних протиепідемічних, а не політичних умов", - наголосив санлікар.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про продовження глобального режиму надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу. Наступне засідання щодо режиму НС буде скликано протягом 90 днів.

Крім того, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до піку захворюваності на коронавірус. Глава держави наголосив, що на травневі свята українців очікує "вирішальний шторм".

Також головний санлікар повідомляв, що введення карантину допомогло Україні уникнути італійської ситуації з коронавірусом. Ляшко зазначив, що в Україні не довелося впроваджувати сортування хворих на коронавірус.