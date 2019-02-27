Скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвіз

Норма про незаконне збагачення була однією з вимог ЄС

Отмененная Конституционным судом статья 368-2 была важным элементом реформы, которую власти Украины проводили под пристальным вниманием Запада. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Именем Конституции: как и почему отменяют уголовную статью о незаконном обогащении чиновников".

Как отмечается в материале, отмена статьи влечет внешнеполитические риски, в первую очередь касающиеся безвизового режима с ЕС.

Политолог Виктор Таран в комментарии РБК-Украина отметил, что если очередной ежегодный мониторинг, который осуществляют чиновники Европейского союза, выявит отмену данной статьи, то они дадут негативный сигнал, который может стать основанием для пересмотра нормы о визовой либерализации.

"Это не означает, что безвиз отменят, но однозначно в повестку дня вынесут вопрос о его пересмотре", - сказал Таран.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд, рассмотрев обращение народных депутатов в закрытом режиме, признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта норма считается одной из ключевых в антикоррупционном законодательстве последних лет и важным элементом реформы, которую власти проводили под пристальным вниманием Запада. По этой статье расследуется несколько резонансных дел, в которых фигурируют чиновники от нынешней власти и народные депутаты.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.