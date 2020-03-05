Відміна знижки для населення за споживання перших 100 кВт вивільнить 10 млрд грн, - Оржель

Підняття тарифу на електроенергію для населення, яке споживає до 100 кВт-год в місяць, до значення 1,68 грн/кВт-год дозволить зменшити обсяги ПСО на ринку та вивільнити кошти у розмірі 10 млрд грн. Про це заявив в.о. голови Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в інтерв’ю для УНІАН, передає РБК-Україна.

"Якщо говорити про 100 кВт і скасовування пільгової ціни в 90 копійок, то цей показник грає набагато більше. Це є еквівалент 10 млрд гривень вивільнених грошей на ринку електричної енергії", - сказав він.

Також в.о. міністра прокоментував пропозицію зробити ринкову ціну на електроенергію для домогосподарств, які споживають понад 500 кВт-год в місяць.

"Якщо ввести якусь межу, наприклад, 500 кВт споживання, то всі будуть намагатись залишитись під цією планкою. Ми рахували, скільки це в грошах - невелика величина і вона в такому випадку є не вирішальною", - додав він.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств.