Скасування переведення годинників: комітет Ради взявся за доопрацювання закону

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку взявся за доопрацювання до повторного другого читання закону про скасування переведення годинників. Йдеться про законопроект №4201.

Вказано, що під час підготовки законопроекту надійшло додатково чотири поправки, з яких три пропонується відхилити, а одну врахувати частково. Вона передбачає скасувати перехід на літній час з 1 січня 2022 року.

Під час обговорення члени комітету підтримали пропозицію скасувати сезонний перехід часу. Водночас пропонується залишитися на зимовому часі для того, щоб забезпечити комфортніше використання світлого часу.

Комітет також не підтримав поправку, якою пропонувалося залишити перехід часу до визначення країн Європейського союзу, а також поправку, що передбачала скасувати сезонний перехід і залишитися на літньому часі.

"Ухвалення рішення щодо законопроекту №4201 перенесено на наступні засідання комітету з питань економічного розвитку", - сказано у повідомленні.