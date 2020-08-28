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Скасування карантину призведе до катастрофи, - МОЗ

Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що скасування карантину призведе до катастрофи. За його словами, лікарні будуть переповнені пацієнтами з коронавірусною хворобою.

Про це він сказав у ході брифінгу.

Глава МОЗ підкреслив, що кількість хворих постійно зростає. Також зростає і число людей, які госпіталізуються з коронавірусом.

"Сьогодні вранці в наших лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходилося 6544 людини... Скасування карантину призведе до катастрофи. Якщо повністю скасувати карантин, у нас просто не буде, де надаватимуть допомогу, всі лікарні будуть заповнені", - підкреслив Степанов.

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Він закликав дотримуватися "правил нової реальності".

"Якщо ми не хочемо бачити апокаліптичні кадри, коли нема куди госпіталізувати, давайте просто дотримуватися правил нової реальності, яка у нас є", - сказав міністр.

Нагадаємо, на 28 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, заразилися 2438 осіб; найбільше заражень у Києві, Харківській, Тернопільській, Одеській областях.

Як писало РБК-Україна, 27 серпня в Україні виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 1974 людини.

Крім того, Кабінет міністрів України продовжив карантин у країні до листопада.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинМаксим Степанов