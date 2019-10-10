Скасування фінансування програвших вибори партій: закон передали на підпис Зеленському

Документом скасовується фінансування партій, що не подолали 5-ти відсотковий поріг
На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1029 його авторства, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.
Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава ВР Дмитро Разумков.
Відповідно до закону, всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий поріг на виборах до ВР, не будуть фінансуватися з державного бюджету. До цього передбачалося, що державне фінансування отримують партії, за які проголосували 2% виборців.
У цілому ж закон дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції.
Як писало РБК-Україна раніше, парламент 2 жовтня ухвалив даний проект закону в другому читанні.
Так, президент вніс до Верховної ради цей закон 29 серпня. У першому читанні Рада прийняла його 11 вересня.
Додамо також, комітет парламенту з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти в цілому законопроект №1029 про перезапуск Національного агентства щодо запобігання корупції.
Відзначимо, нардепи схвалили фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: депутати ВР ухвалили в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За закон у цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.