На відміну від влади Ляшко ініціює ефективний формат захисту України, - експерт

Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Політолог підтримав ініціативу Ляшка

Мінський процес, Будапештський меморандум і Нормандський формат фактично законсервували ситуацію з анексованим Кримом і окупованим Донбасом. Таку точку зору висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи озвучену лідером Радикальної партії Олегом Ляшком ініціативу відмови України від зобов'язань Будапештського меморандуму щодо ядерного роззброєння.

За словами Карасьова, зовсім не факт, що найближчим часом цю ситуацію можна буде активізувати в позитивному для України напрямку.

«Якщо країни-гаранти по Будапештському меморандуму не виконують свої зобов'язання і обіцянки, тоді Україна повинна самостійно шукати вихід з глухого кута. Вийти можна шляхом виходу з цієї угоди, яка приймалася у відповідь на відмову України від ядерної зброї. Такі дії України дозволять активізувати наших західних партнерів, а також Росію і Китай. Це принципово змінить ситуацію, якщо Україна відмовиться від зобов'язань, які були пов'язані з ядерним роззброєнням. Так що Ляшко озвучив дуже правильний і хороший меседж для того, щоб повернути західних партнерів до виконання своїх гарантій збереження територіальної цілісності України і забезпечення державної недоторканності», - вважає Карасьов.

Політолог зазначив, що чинна влада не здатна зробити такий рішучий крок, так як сама є безпосереднім ініціатором завідомо тупикової, програшної для країни ситуації.

«Нинішня влада була і залишається учасником Мінського формату. Саме з її ініціативи запускалися Мінський процес і Нормандський формат. Влада стала волею-неволею заручником неефективності цього формату. Хто сьогодні визнає, що спочатку ця ініціатива була приречена на провал і заморожування ситуації на довгі роки? Ніхто! На відміну від представників чинної державної еліти, Олег Ляшко не залежний від заходу. І вже довгий час лідер Радикальної партії послідовно відстоює свою позицію необхідності рішучих дій по забезпеченню ефективного захисту країни», - резюмував Карасьов.

28 березня 2019 року в інтерв'ю телеканалу ICTV Олег Ляшко заявив про ініціативу Радикальної партії про негайне скликання міжнародної конференції з країнами-підписантами Будапештського меморандуму, в ході якої Україні потрібно або переглянути умови угоди, або вийти з неї.

«Коли ми ратифікували в 1994 році здачу ядерної зброї, в законі про ратифікацію була обмовка: «Відмова від зброї, поки діє Будапештський меморандум». Сьогодні Будапештський меморандум не діє! Це означає, що ми вийшли фактично з усіх угод і зняли з себе зобов'язання щодо ядерного роззброєння. Чи повинні ми скористатися такою можливістю? Я вважаю, що ми не мусимо від неї відмовлятися і завжди тримати в кишені запасний козир, а не сподіватися, що хтось нас захистить. Коли російська зброя прийшла в Крим, де були американці? Чому американці свій флот не ввели і не сказали, що ми є гарантами незалежності України? Це була б гра нервів. Ні Росія, ні Америка не пішли б на ядерний конфлікт. Однак Крим залишився б підконтрольним Україні», - наголосив Ляшко.