Відкривати ТРЦ небезпечно: у Києві назвали причину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У КМДА пообіцяли, що ТРЦ відкриють, але з часом

Відкриття торгово-розважальних центрів (ТРЦ) в Києві під час карантину поки не актуальне. Причиною є те, що в них складно забезпечити санітарно-епідеміологічну безпеку.

Про це заявив заступник голови КМДА Анатолій Мондрієвський в ефірі "Україна 24".

Разом з тим, Мондрієвський сказав, що ТРЦ відкриють, але з часом.

"Вони (ТРЦ, - ред.) поки не відкриваються, ми стежимо за рівнем захворюваності... і динаміка нам поки говорить про те, що відкриття ТРЦ, де поки що неможливо забезпечити перебування за нормами необхідної кількості людей, може бути додатковою небезпекою", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Київ планує відновити роботу транспорту в звичайному режимі в рамках ослаблення карантину після 22 травня. При цьому відновлення буде відбуватися поступово. Крім того, Київ просив уряд відкрити метро 25 травня, але міністри виступають проти.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко опублікував рекомендації для роботи бізнесу після пом'якшення карантину в Україні. Зокрема, необхідно дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання.

Автор: Анастасия Рокитна