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Після відкритої справи. На Центральному вокзалі Києва почали встановлення ялинки

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Четвер 23 грудня 2021 22:24
Після відкритої справи. На Центральному вокзалі Києва почали встановлення ялинки Фото: на Центральному вокзалі Києва почали встановлення ялинки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 23 грудня, у Києві порушили кримінальну справу за фактом відсутності ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Пізніше "Укрзалізниця" заявила про початок робіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro", - пише пресслужба.

"Укрзалізниця" обіцяє ввімкнути ялинку вже 24 грудня.

Фото: на Центральному вокзалі Києва почали встановлення ялинки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Згідно з даними прокуратури, новорічна ялинка на столичному вокзалі повинна була бути встановлена до 17 грудня. Водночас філію "Вокзальна компанія" запідозрили в розкраданні 5 млн гривень.

"Укрзалізниця", зі свого боку, відзначає, що ялинка коштує 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 19 грудня, в Україні за тиждень впала третя новорічна ялинка.

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