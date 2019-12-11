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Відкрито справу за фактом бійки у Верховній раді

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 15:34
Відкрито справу за фактом бійки у Верховній раді
Фото: Верховна рада (Віталій Носач / РБК-Україна)

Бійка сталася між між депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком

За фактом бійки у Верховній Раді, яка сталася 11 грудня між між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

Повідомляється, що слідчі кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Сьогодні по спецлінії 102 від народного депутата України надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 грудня, у Верховній Раді України сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Сутички сталися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

Нардеп від "СН" Ірина Верещук повідомила, що активісти таким чином намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Богданець потрапив до лікарні після бійки у Верховній Раді під час засідання комітету з питань агрополітики. За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгена Кравчука, "Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і прийняття державних рішень, в тому числі і в першу чергу - з застосуванням сили ".

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