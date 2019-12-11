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Открыто дело по факту драки в Верховной раде

Новости » Общество     11.12.2019 - 15:34
Открыто дело по факту драки в Верховной раде
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Драка произошла между между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко

По факту драки в Верховной раде, которая произошла 11 декабря между между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Сегодня по спецлинии 102 от народного депутата Украины поступило сообщение о получении телесных повреждений. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что сегодня, 11 декабря, в Верховной раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Стычки произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Нардеп от "СН" Ирина Верещук сообщила, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде во время заседания комитета по вопросам агрополитики. По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчука, "Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости какого-либо давления на народных депутатов во время обсуждения и принятия государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы".

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