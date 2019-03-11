Через відключення світла у Венесуелі оголосили додатковий вихідний

У понедельньник, 11 березня, в країні вихідний

В Венесуэле из-за блэкаута - отключения электричества - объявили дополнительный выходной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента страны Хорхе Родригеса.

По его словам, в понедельник, 11 марта, занятия в школах и работа в офисах и на предприятиях Венесуэлы отменяются. На большей части территории страны до сих пор нет электричества.

Напомним, 7 марта в Венесуэле начались масштабные перебои с электроснабжением в большей части страны. Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас. Национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества.

Временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил вскоре о том, что попросит парламент страны ввести режим чрезвычайного положения. Примерно на 80% территории Венесуэлы сейчас нет электричества.