Відключення РФ від SWIFT поки залишається варіантом, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. Однак, за його словами, така опція залишається можливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Байдена.

"Відключати Росію від SWIFT поки не будуть, хоча така опція залишається варіантом", - заявив він, додавши, що ефект від вже вводяться санкцій буде порівнянний з цим.

Він також додав, що санкції, можливо, не стримають президента РФ Володимира Путіна.

"Він побачить вплив санкцій. Це дуже послабить його країну, тому йому доведеться ухвалювати дуже складне рішення або послаблювати себе як країну", - заявив він.