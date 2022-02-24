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Відключення РФ від SWIFT поки залишається варіантом, - Байден

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Вашингтон, Четвер 24 лютого 2022 21:23
Відключення РФ від SWIFT поки залишається варіантом, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. Однак, за його словами, така опція залишається можливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Байдена.

"Відключати Росію від SWIFT поки не будуть, хоча така опція залишається варіантом", - заявив він, додавши, що ефект від вже вводяться санкцій буде порівнянний з цим.

Він також додав, що санкції, можливо, не стримають президента РФ Володимира Путіна.

"Він побачить вплив санкцій. Це дуже послабить його країну, тому йому доведеться ухвалювати дуже складне рішення або послаблювати себе як країну", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Байден оголосив про введення нових санкцій проти Росії за напад на Україну.

Зазначимо, що сьогодні Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".

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