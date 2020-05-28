Відкат після зростання: що відбувається з курсом долара 28 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар трохи подешевшав, євро продовжує дорожчати

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,08 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 29,72 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,84 - 27 травня), продажу - 27,08 (27,12 - 27 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,18 - 27 травня), продажу - 29,72 (29,65 - 27 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,35 (3,34 - 27 травня), продажу 3,82 (3,83 - 27 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,97 гривень за долар, курс купівлі до 26,94 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,68 гривень за євро.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,85 - 27,00 грн/долар, знизивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, питання про схвалення програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів поки не включений в порядок денний засідань Ради директорів МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна планувала отримати від МВФ до кінця травня близько 1,9 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус