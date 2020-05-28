Откат после роста: что происходит с курсом доллара 28 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного подешевел, евро продолжает дорожать

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,08 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 29,72 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,84 - 27 мая), продажи - 27,08 (27,12 - 27 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,18 - 27 мая), продажи - 29,72 (29,65 - 27 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,35 (3,34 - 27 мая), продажи 3,82 (3,83 - 27 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,68 гривен за евро.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,85 - 27,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, вопрос об одобрении программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, Украина планировала получить от МВФ до конца мая около 1,9 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус