Батько політв'язня Гриба заявив про необхідність термінового лікування сина

Батько Гриба повідомив, що хвороба його сина прогресує

Отец политзаключенного украинца Павла Гриба заявил, что без срочной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении Павел может умереть. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

"Если не будет срочного лечения в специализированном медицинском учреждении, потому что в Ростове-на-Дону в больнице ему не смогут оказать помощь, там нет соответствующих специалистов, этой болезнью занимаются только несколько десятков медучреждений в Москве, например, больница “Шарите” в Берлине, институт Шалимова в Киеве, где работают высококвалифицированные специалисты, то Павел просто умрет, настолько прогрессирует болезнь", - заявил он.

Напомним, у Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула за анализами, сделанными российскими медиками.

До этого омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что украинскому политзаключенному необходима немедленная операция на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. После обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.

РБК-Украина писало, 24 января в России состоялось очередное судебное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, на котором Гриб заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья. После этого Грибу стало плохо в зале суда, и ему вызвали "скорую помощь".

После этого Посольство США призвал РФ оказать срочную медпомощь Грибу.