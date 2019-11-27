У Путіна допускають окрему зустріч із Зеленським на нормандському саміті

Окрема зустріч президента України Володимира Зеленського та його колеги Володимира Путіна на саміті "нормандської четвірки" в Парижі може відбутися. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

За його словами, окрема зустріч лідерів країн може відбутися.

"Вони (Путін і Зеленський, - ред.) перебуватимуть в одному приміщенні, думаю, вони переговорять один з одним", - сказав він.

Ушаков додав, що проект документу за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі в загальних рисах готовий, але не виключено, що лідери захочуть внести зміни в його остаточну редакцію.

"Радники пропрацювали документ, в основних рисах він готовий. Але не виключено, що лідери якісь нові моменти захочуть включити, і щось буде змінюватися. Можуть бути і якісь усні домовленості", - заявив він.

Ушаков не став відповідати на питання про те, які пункти включені в проект документа, вказавши, що "він підготовлений на рівні експертів і має бути затверджений лідерами, а вони явно його ще не бачили".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що хоче чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі та готовий до переговорів в різних форматах в рамках нормандської зустрічі. Водночас він не підтвердив інформацію, що 9 грудня в Парижі має відбутися його зустріч з Путіним.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона на саміті "нормандської четвірки" в Парижі буде наполягати на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу.

Також повідомлялося, що на цій зустрічі президент України Володимир Зеленський буде підіймати питання звільнення всіх українських полонених.

Як писало раніше РБК-Україна, джерело видання одного з російських ЗМІ оцінив ймовірність проведення особистої зустрічі лідерів двох країн як близьку до 100%. За його словами, на зустрічах, подібних до майбутнього саміту, нескладно знайти можливість поговорити наодинці.