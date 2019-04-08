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У звітах всіх парламентських партій виявили порушення

Новини » Політика    08.04.2019 - 12:28
У звітах всіх парламентських партій виявили порушення
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порушення стосуються порядку внесків на підтримку партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило 54 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій за ІV квартал 2018 року. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Як зазначили в прес-службі, 42 висновки містять інформацію про виявлені порушення. В тому числі і висновки за звітами парламентських партій "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Самопоміч", "Радикальна партія", "Батьківщина" і "Опозиційний блок" містять інформацію про виявлені порушення встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

Всього за ІV квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 276 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Попередні висновки за результатами аналізу звітів політичних партій були затверджені рішеннями НАКЗ.

Як повідомляло РБК-Україна Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України.

Нагадаємо, Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) в ході повних перевірок декларацій виявило недостовірні відомості на 8,6 млрд грн.

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