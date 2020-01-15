Звіт Данилова щодо катастрофи літака МАУ заслухають у закритому комітеті Ради

Звіт секретаря РНБО Олексія Данилюка та представника Офісу генерального прокурора з питання збиття літака МАУ заслухають на наступному засіданні комітету з питань національної безпеки. Про це заявив голова комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, засідання комітету відбудеться в закритому режимі.

"Заслухати секретаря РНБО та представників офісу генпрокурора на черговому засіданні комітету в закритому режимі", - заявив Завітневич.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в Ірані зараз знаходяться десять українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну. При цьому президент додав, що тіла кількох українських громадян вже ідентифікували.

Крім того, Кабмін виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, уряд протягом тижня виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тис. гривень допомоги.

В результаті авіакатастрофи в Ірані, яка сталася 8 січня, загинули 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту перебувало 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.