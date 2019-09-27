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Звільнений під заставу містобудівник Беккер звинуватив прокуратуру в вибиванні свідчень

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 10:31
Звільнений під заставу містобудівник Беккер звинуватив прокуратуру в вибиванні свідчень
Фото: Михайло Беккер (obozrevatel.com)

Беккера випустили з СІЗО під заставу

Апеляційний суд Дніпропетровської області 26 вересня підтвердив необґрунтованість 40-мільйонної застави для засновника компанії "Маст-Буд" 71-річного Михайла Беккера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Таким чином Беккер звільняється зі слідчого ізолятора Кривого Рогу і може повернутися додому в Київ. Сума застави становить 2 млн 7 тис. грн. Разом з тим, правозахисники мають намір оскаржити і це рішення, подавши відповідне клопотання до суду першої інстанції.

"Ми говорили про повну необґрунтованість підозр і фабрикації матеріалів справи. Ми оскаржимо підозру, пред'явлену пану Беккеру. При врученні підозри були порушені основоположні принципи по врученню", - сказав адвокат Костянтин Глоба.

Так, за даними захисту, у справі Беккера все ще відсутній повний текст експертизи якості бетону. При цьому існують інші документи перевірки, які спростовують експертизу прокуратури Дніпропетровської області, йдеться в матеріалі.

За даними "Обозревателя", немає і оригіналів рішення суду першої інстанції.

Звільнений під заставу містобудівник Беккер звинуватив прокуратуру в вибиванні свідчень

Правозахисники також подали звернення до омбудсмена Людмили Денисової про порушення прав Михайла Беккера.

Сам мостобудівник під запис заявив, що в криворізькому СІЗО з нього буквально вибивали свідчення.

Звільнений під заставу містобудівник Беккер звинуватив прокуратуру в вибиванні свідчень

"Коли мене заарештували і привезли в Кривий Ріг, у мене була розмова з прокурором, що, якщо я щиросердно розкаюсь, мені нічого не буде загрожувати. Але я повинен сказати і підтвердити письмово, що був злочинний план. Я сказав, що не буду нікого оговорювати. Вони сказали: не встигнеш вийти з СІЗО, ми видамо тобі нову постанову, а вийдеш ще раз — нову. Це політично мотивована операція", – сказав Беккер.

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