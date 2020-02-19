Звільнений з російської в'язниці журналіст Семена пройде лікування у "Феофанії"

Український журналіст Микола Семена, який раніше був засуджений в окупованому Криму за нібито підтримку тероризму, сьогодні, 19 лютого, прибув в Київ. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За словами Денісової, звільнений з російського полону журналіст отримає висококваліфіковане лікування на базі клінічної лікарні "Феофанія".

Також після лікування та реабілітації Семена отримає соціальне забезпечення від держави.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що український журналість Семена перетнув адміністративну межу з Кримом та в'їхав на підконтрольну українському уряду територію. Судимість з Семени було знято 28 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, у 2017 році Семена був незаконно засуджений до 2,5 років умовно з випробувальним терміном у три роки та забороною займатися публічною діяльністю три роки. Тоді Семену визнали винним у "публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії".

Раніше у квітні 2016 року будинку українського журналіста ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було висунуто офіційне звинувачення у нібито підтримці тероризму.