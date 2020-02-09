Звільнені з полону РФ кораблі відправляють на ремонт

Звільнені з російського полону кораблі "Нікополь" і "Яни Капу" наступного тижня відправлять на ремонт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Повідомляється, що катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вже на наступному тижні будуть відправлені на судноремонтний завод. Другий катер, "Бердянськ", стане на ремонт дещо пізніше.

Нагадаємо, захоплені Росією кораблі прибули на базу ВМС ЗС України в Очаків у листопаді 2019 року. Зазначені судна були добуксовані, оскільки перебували практично в знищеному стані. До відправки на ремонт на них проводилися слідчі дії та балістичні експертизи.

Російська армія захопила українські кораблі роком раніше, коли вони намагалися пройти Керченську протоку. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили до окупованої Керчі, потім до Сімферополя, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону. Наступного дня Україна запровадила військовий стан у ряді областей, яке тривало протягом місяця.

Українські моряки були звільнені в ході обміну полоненими у вересні 2019 року.