В звільненій частині Харківської області запрацювали мобільні сервісні центри МВС

У деокупованих населених пунктах Харківської області почали працювати мобільні сервісні центри МВС, де можна перереєструвати автомобіль, або отримати "права".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу головного сервісного центру МВС.

Першим населеним пунктом, куди прибув мобільний центр, став смт Донець Ізюмського району. Попередньо для надання послуг записалося 11 осіб, а вже після початку роботи до мобільного сервісного центру МВС прийшло понад 50 споживачів.

"У центрі міста наші працівники надавали громадянам необхідні послуги з відновлення документів — посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також послуги з реєстрації та перереєстрація авто", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитись із графіком роботи мобільних сервісних центрів МВС у звільнених населених пунктах Харківської області можна за посиланням.