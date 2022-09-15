В звільненій частині Харківської області запрацювали мобільні сервісні центри МВС

У деокупованих населених пунктах Харківської області почали працювати мобільні сервісні центри МВС, де можна перереєструвати автомобіль, або отримати "права".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу головного сервісного центру МВС.
Першим населеним пунктом, куди прибув мобільний центр, став смт Донець Ізюмського району. Попередньо для надання послуг записалося 11 осіб, а вже після початку роботи до мобільного сервісного центру МВС прийшло понад 50 споживачів.
"У центрі міста наші працівники надавали громадянам необхідні послуги з відновлення документів — посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також послуги з реєстрації та перереєстрація авто", - йдеться у повідомленні.
Ознайомитись із графіком роботи мобільних сервісних центрів МВС у звільнених населених пунктах Харківської області можна за посиланням.
Нагадаємо, що до звільненої Балаклії повернулися рятувальники. Відразу ж розпочалися роботи з розмінування найважливіших об'єктів критичної інфраструктури міста.
Також раніше стало відомо, що в Балаклеї відразу за п'ять місяців почали виплачувати пенсії.
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