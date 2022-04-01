У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів
У звільненому від окупантів Тростянці продовжують знаходити тіла закатованих мертвих мешканців. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження, щоб притягнути росіян до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Зокрема, охтирська окружна прокуратура займається розслідуваннями. Йдеться про притягнення до відповідальності за злочини, які в Тростянці вчиняли російські окупанти проти мирного населення.
Також російські військові грубо порушували вимоги Женевської конвенції. Вони не лише окупували місто Тростянець, а ще й викрадали мирних мешканців і знущалися з них.
30 березня місто звільнили від окупантів та під час його обстеження виявили тіла двох закатованих містян. Зазначається, що вони були прив'язані один до одного та вбиті з вогнепальної зброї.
Відомо, що про їхнє зникнення рідні повідомляли за кілька днів до цього.
Раніше ми повідомляли, що в Мінінфраструктури почали планувати відновлення Тростянця.
Також ми писали, що Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів.
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