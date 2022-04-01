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В освобожденном Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей

Новина українською →
Тростянец, Пятница 01 апреля 2022 13:29
В освобожденном Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей В Тростянце нашли тела замученных мирных жителей (facebook.com.93OMBr)
Автор: Татьяна Самарук

В освобожденном от оккупантов Тростянце продолжают находить тела замученных мертвых жителей. Правоохранители начали уголовные производства, чтобы привлечь россиян к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В частности, ахтырская окружная прокуратура занимается расследованиями. Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали российские оккупанты против мирного населения.

Также российские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но еще и похищали мирных жителей и издевались над ними.

30 марта город освободили от оккупантов, и во время его обследования обнаружили тела двух замученных горожан. Отмечается, что они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия.

Известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.

Ранее мы сообщали, что в Мининфраструктуры начали планировать восстановление Тростянца.

Также мы писали, что Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней.

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