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В Мінінфраструктури почали планувати відновлення Тростянця

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Четвер 31 березня 2022 10:41
В Мінінфраструктури почали планувати відновлення Тростянця Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Артем Горовенко

В Міністерстві інфраструктури України почали рахувати збитки, завдані російськими окупантами у Тростянці, та планують відбудову нещодавно звільненого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

"Відвідали звільнений Тростянець. Місяць місто займали російські окупанти. Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки", - написав Кубраков.

Міністр нагадав, що Збройні сили України повністю звільнили місто кілька днів назад, але ще продовжують роботу сапери та ДСНС.

"Рахуємо збитки, плануємо відбудову. Домовилися, що відбудову повністю зруйнованої привокзальної площі на себе візьме Укрзалізниця", - сказав голова Міністерства інфраструктури.

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МІУ Олександр Кубраков
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