Звільненого в рамках останнього обміну відправили до СІЗО

Звільненого з полону проросійських бойовиків під час "великоднього обміну" Олександра Садовського відправили до СІЗО за підозрою у шахрайстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

За даними агентства, Садовського було заарештовано до 16 червня з можливістю виходу під заставу в розмірі понад 420 тисяч гривень за рішенням Шевченківського районного суду Києві 30 квітня. Адвокат Володимир Лисенко заявив, що Садовський залишиться у СІЗО, оскільки у нього немає коштів на внесення застави.

Колишнього полоненого підозрюють в організованому груповому шахрайстві в особливо великих розмірах, а також несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів чи автоматизованих систем.

Зазначається, що до потрапляння в полон Садовський був охоронцем пунктів обміну валют, один з яких обікрали у квітні 2014 року. Тоді під час пограбування загинула оператор. Розслідування щодо Садовського почалося ще до окупації Донецька, але засуджений він був вже окупаційною владою.

Садовський був оголошений у розшук у березні 2018 року, а 16 квітня 2020 року суд дав дозвіл на його затримання. Родичі Садовського намагалися внести його прізвище у списки на обмін з 2018 року.

При цьому адвокат стверджує, що сьогоднішні звинувачення не стосуються подій 2014 року, але відмовляється коментувати дану справу. Адвокат звернувся до суду з проханням призначити Садовському домашній арешт, адже він визнав свою провину та має намір співпрацювати зі слідством. Садовський також виступив проти клопотання прокуратури, оскільки він не вважає, що створив злочинну групу.

Садовському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. У справі майже 30 епізодів злочинної діяльності та 26 постраждалих, а загальна сума нанесеного збитку складає понад 290 тис. гривень.

Нагадаємо, 16 квітня між Україною та проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" та "ЛНР" відбувся обмін утримуваними особами. В рамках "великоднього обміну" з російського полону повернулися 20 українців.