Педагоги до сих пор среди наименее оплачиваемых: как изменятся зарплаты учителей в 2026 году

Средняя зарплата в Украине в октябре 2025 года выросла на 290 гривен - до 26 913 гривен. Несмотря на общий рост доходов, педагоги и в дальнейшем получают одну из самых низких зарплат в стране.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата и сообщение главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
Нардеп акцентирует внимание на том, что средняя оплата труда в образовании в октябре нынешнего года составила всего 16 984 гривен, что значительно меньше, чем в большинстве отраслей. За месяц зарплаты педагогов выросли на 83 гривны.
Гетманцев подчеркнул, что такой уровень оплаты труда педагогов является "неприемлемым".
По словам депутата, во время принятия бюджета удалось отстоять существенный пересмотр зарплат педагогов. Уже с 2026 года минимальный оклад учителя будет составлять от 21 тысячи гривен.
"Это одна из причин, почему мы поддержали Бюджет-2026. Первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов сделан. Дальше - будет", - подчеркнул Гетманцев.
Самые высокие зарплаты традиционно имеют в сферах:
Самые низкие - в сферах:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в госбюджете-2026 заложено значительное повышение зарплат педагогов. Правительство выделяет 273,9 млрд гривен на оплату труда учителей, что на 75 млрд больше, чем в этом году. С 1 января 2026 года зарплаты педагогов вырастут на 30%, а с 1 сентября - еще на 20%. Также правительство готовит новую систему оплаты труда, которая должна повысить престиж профессии в условиях войны.
Также мы писали, что повышение зарплат учителей на 30% с 1 января 2026 года не отменит действующие доплаты. В МОН уверяют, что доплаты за работу в неблагоприятных условиях - 2 000 гривен или 4 000 гривен для педагогов на прифронтовых территориях - сохранятся до конца военного положения и еще до конца года после его завершения. Учителей успокаивают, что никаких изменений в этих надбавках из-за повышения окладов не будет.