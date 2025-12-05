Педагоги до сих пор среди наименее оплачиваемых: как изменятся зарплаты учителей в 2026 году

Нардеп акцентирует внимание на том, что средняя оплата труда в образовании в октябре нынешнего года составила всего 16 984 гривен, что значительно меньше, чем в большинстве отраслей. За месяц зарплаты педагогов выросли на 83 гривны.

Гетманцев подчеркнул, что такой уровень оплаты труда педагогов является "неприемлемым".

По словам депутата, во время принятия бюджета удалось отстоять существенный пересмотр зарплат педагогов. Уже с 2026 года минимальный оклад учителя будет составлять от 21 тысячи гривен.

"Это одна из причин, почему мы поддержали Бюджет-2026. Первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов сделан. Дальше - будет", - подчеркнул Гетманцев.

Больше всего и меньше всего зарабатывают

Самые высокие зарплаты традиционно имеют в сферах:

ІТ-сфера - 65 047 гривен;

авиатранспорт - 56 854 гривен;

финансы и страхование - 53 971 гривен.

Самые низкие - в сферах: