Образовательный омбудсмен предлагает отработать зимние каникулы весной или летом

Она отметила, что в случае введения в энергетике режима чрезвычайной ситуации целесообразно продлить каникулы до конца января в громадах с критическими условиями. В то же время для детей в таких регионах предлагается организовать пришкольные лагеря на базе отдельных учебных заведений.

Трудности для учителей

Лещик объяснила, что дистанционное обучение в условиях нестабильного электроснабжения и связи не может обеспечить равный доступ к образованию. По ее словам, учителя также сталкиваются с трудностями во время проведения онлайн-уроков, а требование работать в неотапливаемых школах не способствует качеству учебного процесса.

"Принуждение педагогов сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение. Такое обучение не является эффективным и уже приводит к образовательным потерям", - подчеркнула она.

Кроме того, по словам Лещик, педагоги, привлеченные к дежурствам в пунктах несокрушимости или в укрытиях, не имеют возможности полноценно готовиться к дистанционным занятиям.

Плюсы и минусы для учеников

Омбудсмен отметила, что перенос обучения на март или июнь 2026 года позволит проводить уроки в светлое время суток и при более комфортной температуре.

Она также обратила внимание на разные позиции участников образовательного процесса: часть поддерживает каникулы, другие отмечают, что для отдельных детей школа является единственным местом с теплом и горячим питанием.

В то же время, по словам Лещик, отапливать школы, которые посещает лишь незначительное количество учеников, экономически нецелесообразно.

"Осуществлять отопление учебных заведений, где, например, из 1000 учеников, в школу ходит 50 или 100 учеников, не является целесообразным", - отметила она.

Выходом образовательной омбудсмен назвала создание пришкольных лагерей в учреждениях с отоплением и укрытиями для детей из нескольких школ. Там можно организовать кружки, секции, консультации по предметам и, по возможности, горячее питание.

Омбудсмен подчеркнула, что в этой ситуации важно предоставить школам реальную автономию, объективно оценивать условия и принимать ответственные решения.