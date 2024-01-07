Образовательный омбудсмен попал в реанимацию

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию. У него был инфаркт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца - мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников", - сообщил он.

Горбачев поблагодарил врачей и персонал, которые помогают ему преодолевать последствия инфаркта.

Недавно стало известно, что из жизни ушел бывший глава Верховной рады Украины Александр Ткаченко.

Кроме того, недавноиз жизни ушел экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. К моменту смерти политику было 100 лет.

В ноябре прошлого года стало известно, что оккупанты убили под Харьковом детского писателя Владимира Вакуленко. Это показали фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы.

В ноябре стражи порядка установили личности двух оккупантов, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийства еще трех человек во время оккупации Харьковской области.

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