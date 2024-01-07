ua en ru
Вс, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Образовательный омбудсмен попал в реанимацию

Воскресенье 07 января 2024 20:37
UA EN RU
Образовательный омбудсмен попал в реанимацию Фото: образовательный омбудсмен Сергей Горбачев (facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov)
Автор: Валерия Полищук

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию. У него был инфаркт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца - мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников", - сообщил он.

Горбачев поблагодарил врачей и персонал, которые помогают ему преодолевать последствия инфаркта.

Недавно стало известно, что из жизни ушел бывший глава Верховной рады Украины Александр Ткаченко.

Кроме того, недавноиз жизни ушел экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. К моменту смерти политику было 100 лет.

В ноябре прошлого года стало известно, что оккупанты убили под Харьковом детского писателя Владимира Вакуленко. Это показали фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы.

В ноябре стражи порядка установили личности двух оккупантов, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийства еще трех человек во время оккупации Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
освіта в Україні
NEWS
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта