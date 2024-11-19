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Образовательные гранты: МОН хочет упростить условия для некоторых специальностей в 2025 году

Фото: студенты (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Министерство образования и науки Украины планирует снизить требования к получению государственного образовательного гранта для студентов некоторых специальностей. Такую инициативу в МОН предложили вынести на общественное обсуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году".

Изменения могут вступить в силу в 2025 году .

Согласно нововведениям, студентам-контрактникам, которые будут учиться по специальностям 6 отраслей знаний и претендуют на получение государственного гранта, достаточно будет составить два предмета НМТ с результатом от 140 баллов.

К этим отраслям относятся:

  • Образование
  • Естественные науки, математика и статистика
  • Инженерия, производство и строительство
  • Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария
  • Транспорт и услуги
  • Безопасность и оборона

Таким образом, грант можно получить, получая образование в этих отраслях на 43 специальностях, которые в них входят. ,

Сообщается, что другие студенты-контрактники смогут претендовать на грант при составлении двух предметов НМТ с результатом не менее 150 баллов.

Для специальностей с высокой популярностью (бизнес, право, международные отношения, филология и т.п.) установлено требование набрать минимум 170 баллов по двум предметам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении НМТ-2025 в Украине. О том, какие правила будут в следующем году, читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что блок по истории на НМТ в следующем году будет расширен.

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