Образовательные гранты: МОН хочет упростить условия для некоторых специальностей в 2025 году

Изменения могут вступить в силу в 2025 году .

Согласно нововведениям, студентам-контрактникам, которые будут учиться по специальностям 6 отраслей знаний и претендуют на получение государственного гранта, достаточно будет составить два предмета НМТ с результатом от 140 баллов.

К этим отраслям относятся:

Образование

Естественные науки, математика и статистика

Инженерия, производство и строительство

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария

Транспорт и услуги

Безопасность и оборона

Таким образом, грант можно получить, получая образование в этих отраслях на 43 специальностях, которые в них входят. ,

Сообщается, что другие студенты-контрактники смогут претендовать на грант при составлении двух предметов НМТ с результатом не менее 150 баллов.

Для специальностей с высокой популярностью (бизнес, право, международные отношения, филология и т.п.) установлено требование набрать минимум 170 баллов по двум предметам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении НМТ-2025 в Украине. О том, какие правила будут в следующем году, читайте в материале РБК-Украина.