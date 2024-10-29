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Новые темы блока НМТ по истории Украины: что ждет учащихся в 2025 году

Вторник 29 октября 2024 20:00
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Новые темы блока НМТ по истории Украины: что ждет учащихся в 2025 году Фото: учащиеся (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины для учащихся, оканчивающих школу в 2025 году, будет содержать вопросы за весь школьный курс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Osvita.ua.

Украинский центр оценивания качества образования объявил, что блок национального мультипредметного теста (НМТ) по истории Украины в 2025 году будет охватывать весь школьный курс истории.

В частности, после принятия сегодня, 29 октября, законопроекта №12053, стало известно, что в блок по истории Украины будут добавлены темы по древней истории Украины, которые ранее не включались в НМТ.

Сообщается, что такой подход значительно расширит объем материала по сравнению с предыдущими годами, когда вопросы касались только ограниченных исторических периодов.

Таким образом, ученики в 2025 году в блоке по истории Украины должны отвечать на вопросы:

  • Древней истории Украины
  • Всех основных этапов украинской истории – от древнейших времен до современности.

Кроме того, тренироваться к обновленному тесту школьники могут на ресурсе "ЗНО Онлайн", содержащем тесты по всем предметам, а также визуальные подборки и даты.

Напомним, что согласно принятому законопроекту №12053, регулирующему проведение итоговой аттестации и вступительной кампании в 2025 году, ВНО и дальше будут проводить в форме НМТ.

Также ранее министр образования и науки Оксен Лесной сообщал о том, что в историческом блоке в рамках НМТ появятся задачи по истории Руси-Украины.

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