Образовательные гранты 2025: кто из поступающих получит до 25 тысяч на обучение и при каких условиях

В Украине утвердили новые размеры образовательных грантов и дополнительные региональные коэффициенты для поступающих 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
В МОН рассказали, что правительство приняло изменения в условия предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года.
Так, в Украине были обновлены:
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий напомнил, что образовательный грант - это инструмент поддержки тех абитуриентов, которые:
"Мы хотим, чтобы каждый талантливый студент имел шанс учиться там, где хочет, и по той программе, которую сам выбирает", - подчеркнул чиновник.
Украинцам сообщили, что с 2025 года гранты на обучение будут такими:
"Эти средства будут направлены на частичную оплату обучения в учреждениях высшего образования", - отметили в МОН.
Подчеркивается, что получить грант могут только абитуриенты, которым до этого не было предложено по алгоритму отбора бюджетное место.
Справочно в МОН сообщили, что для вычисления размера гранта применяются также коэффициенты - в зависимости от специальности, на которую подается заявление.
"Заметим, что для некоторых специальностей доступны только гранты второго уровня", - добавили в МОН.
По информации МОН, с 2025 года кроме базовых сумм был введен дополнительный коэффициент 1,5 - для определения размера государственного гранта.
Он применяется к абитуриентам, которые:
"Применение этого коэффициента призвано поддержать регионы, которые длительное время находятся под постоянной угрозой обстрелов и имеют сложную ситуацию с безопасностью", - объяснили в МОН.
В то же время коэффициент не применяется:
"Важно также отметить, что все региональные коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом ЗВО, в который подано заявление", - подчеркнули в МОН.
Согласно информации МОН, отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе - их применяют к заявлениям с первым и вторым приоритетом.
"Они повышают конкурсный балл поступающего", - напомнили украинцам.
Отмечается, что это позволяет привлечь абитуриентов к стратегически важным направлениям подготовки.
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