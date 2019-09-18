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Засуджений у Криму "майданівець" Шиптур сподівається на обмін, - дружина

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 03:39
Засуджений у Криму "майданівець" Шиптур сподівається на обмін, - дружина
Фото: Микола Шиптур (krymr.com)

За її словами, в українця погіршився стан здоров'я

Засуджений до 9 років позбавлення волі українець Микола Шиптур, якого утримують у виправній колонії №1 у Сімферополі, сподівається потрапити в списки на новий обмін між Україною і Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами дружини, Шиптур раніше не вірив у можливість обміну, однак після того, як 7 вересня відбувся обмін "35 на 35", почав сподіватися.

"На перший етап обміну був впевнений на 100%, що не потрапить у списки, а потраплять "най-най". Тепер дуже сподівається, що потрапить на наступний обмін", - розповіла Юлія Шиптур.

Дружина українця також заявила, що через тривале перебування в ув'язненні і погане харчування у нього погіршується стан здоров'я.

9 березня 2014 року представники "самооборони" в Севастополі затримали "майданівця" Миколу Шиптура - нібито за замах на вбивство.

Підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя 1 травня 2015 року визнав Миколу Шиптура винним за ч.1 ст. 222 Кримінального кодексу Росії і за ч.3 ст. 30, пп. "б" і "е" ч.2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії і засудив до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Після апеляції термін ув'язнення зменшили до 9 років.

У вироку суду сказано, що 26 лютого 2014 року він знайшов на Майдані в Києві пістолет Макарова і залишив його у себе. А потім з цією знахідкою відправився в Севастополь - нібито перешкоджати "волевиявленню" кримчан на "референдумі".

МЗС України включив Миколу Шиптура в список українських громадян, яких російська влада незаконно утримує в Криму.

Раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що звільнення утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" складно виконати, зокрема, через спроби включити до списків кримінальних авторитетів та відсутність повної інформації про зниклих без вісті.

РБК-Україна писало, що омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що списки для нового обміну полоненими вже давно передані Росії.

У Кремлі не виключають нового обміну полоненими з Україною Австралія розчарована видачею Цемаха Росії
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