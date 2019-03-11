У засудженого в Криму "українського диверсанта" Захтея погіршився зір

Ліки, які вдається передати у колонію, знімають симптоми, але не лікують захворювання

У осужденного по "делу украинских диверсантов" Андрея Захтея в Симферопольской колонии №1 обострились хронические заболевания и ухудшилось зрение. Об этом рассказала жена осужденного Оксана Захтей, сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, лекарства, которые удается передать в колонию, снимают симптомы, но не лечат заболевания. По словам Оксаны Захтей, с администрацией колонии у ее мужа конфликтов нет, но недавно он отказался работать и написал соответствующее заявление.

"Боли в спине, гастрит, гайморит. Мази против болей в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают (в колонию, - ред.). Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не более. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад", - рассказала она.

Напомним, осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея поместили в карцер Симферопольской колонии №1.

Ранее сообщалось, что "суд" в аннексированном Крыму приговорил Захтея к 6 с половиной годам колонии. Оккупационные власти признали его якобы виновным в подготовке диверсии, незаконном обороте оружия или боеприпасов, а также в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Захтея задержали на полуострове в августе 2016 года. Украинская сторона утверждала, что его похитили вместе с другим украинцем Евгением Пановым, после чего вывезли в Крым, где им, кроме всего прочего, инкриминировали якобы работу на Главное управление разведки Минобороны Украины.