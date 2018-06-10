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Засудженого в Криму українського "диверсанта" Захтея етапували в колонію Сімферополя

НовиниПолітика    10.06.2018 - 01:39
Фото: Андрій Захтей (twitter.com/KRYMSOS)
Фото: Андрій Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

У лютому 2018 року "суд" у анексованому Криму засудив Андрія Захтея до 6,5 років ув'язнення

В окупованому Криму громадянина України Андрія Захтея, засудженого за "підготовку диверсій", етапували зі слідчого ізолятора в колонію №1 в Сімферополі. Про це повідомила 9 червня дружина Захтея Оксана, передає "Крим.Реалії".

Вона розповіла, що про це стало відомо напередодні.

"Андрія перевели з СІЗО в колонію, яка розташована в Сімферополі. Для мене це дуже хороша новина, оскільки Андрій залишиться відбувати покарання в Криму", - розповіла дружина Захтея.

Вона додала, що коли вирішувалося питання, куди повинні етапувати її чоловіка, вона писала різні запити і клопотання в Федеральну службу виконання покарань Росії з проханням залишити його відбувати покарання в Криму.

"Це пов'язано з його станом здоров'я і тим, що у нас є малолітня дочка, і мені легше буде їздити до Андрія, якщо він залишиться в Криму. Чесно скажу, я рада, що моє прохання почули", - розповіла жінка.

Нагадаємо, в лютому 2018 року "суд" у анексованому Криму засудив так званого українського "диверсанта" Андрія Захтея до шести з половиною років колонії.

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Теги публікації: Крим, Андрей Захтей, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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