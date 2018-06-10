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Интервью

Осужденного в Крыму украинского "диверсанта" Захтея этапировали в колонию Симферополя

НовостиПолитика    10.06.2018 - 01:39
Фото: Андрей Захтей (twitter.com/KRYMSOS)
Фото: Андрей Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

В феврале 2018 года "суд" в аннексированном Крыму приговорил Андрея Захтея к 6,5 годам заключения

В оккупированном Крыму гражданина Украины Андрея Захтея, осужденного за "подготовку диверсий", этапировали из следственного изолятора в исправительную колонию №1 в Симферополе. Об этом сообщила 9 июня супруга Захтея Оксана, передает "Крым.Реалии".

Она рассказала, что об этом стало известно накануне.

"Андрея перевели из СИЗО в колонию, которая находится в Симферополе. Для меня это очень хорошая новость, поскольку Андрей останется отбывать наказание в Крыму", - рассказала жена Захтея.

Она добавила, что когда решался вопрос, куда должны этапировать ее мужа, она писала всевозможные запросы и прошения в Федеральную службу исполнения наказаний России с просьбой оставить его отбывать наказание в Крыму.

"Это связано с его состоянием здоровья и тем, что у нас есть малолетняя дочь, и мне легче будет ездить к Андрею, если он останется в Крыму. Честно скажу, я рада, что мою просьбу услышали", - рассказала женщина.

Напомним, в феврале 2018 года "суд" в аннексированном Крыму приговорил так называемого украинского "диверсанта" Андрея Захтея к шести с половиной годам колонии.

 

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Теги публикации: Крым, Андрей Захтей, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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