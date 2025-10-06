ОСГВ "Днепр" прекратило деятельность: в ВСУ объяснили причину

По его словам, ОСГВ "Днепр" не было штатной структурой, а выполняло временные задачи.

"В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСГВ "Днепр" прекратила свое существование", - пояснил Ковалев.

Он отметил, что ликвидация группировки не ухудшит управляемость войсками и не повлияет негативно на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Наоборот, изменения должны улучшить управление.

"Генерал-майор Михаил Драпатий занимает штатную должность командующего Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Должность командующего ОСГВ "Днепр" не является штатной, и он занимал ее по совместительству", - уточнил Ковалев.

Спикер добавил, что Драпатий продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий и работает бок о бок с Главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским.

Реформы в ВСУ

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.