Осушение Каховского водохранилища может усилить опустынивание юга Украины, - Минобороны

Дудар напомнил, что водохранилище хранило 94% воды, питавшей 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.

По его словам, несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков в Херсонской области превышают показатели свойственные пустыням той же Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, будет негативно влиять на экологию юга.

"В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и отсутствием ведения сельского хозяйства это (осушение водохранилища - ред.) будет влиять негативно", - отметил Дудар.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС

Напомним, в начале июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате был затоплен ряд населенных пунктов на юге.

Россияне начали обвинять Украину в якобы ракетном ударе. Но такие фантазии быстро опровергли - западные СМИ взяли комментарии у специалистов по инженерному делу, которые утверждали, что подобные разрушения мог повлечь за собой лишь подрыв изнутри.

Министр МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.