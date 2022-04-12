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Не засудила війну РФ проти України. Німеччина готова відкликати запрошення Індії на саміт G7

Фото: Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький уряд прагне покарати Індію за відмову засудити агресію РФ проти України та приєднатися до антиросійських санкцій Заходу. Під загрозою участь у саміті "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У федеральному уряді Німеччини обговорюють доцільність запрошення делегації з Індії на саміт G7 у червні. Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді був у попередньому списку гостей.

Натомість зараз Німеччина збирається запросити Сенегал, ПАР та Індонезію на зустріч "Великої сімки" в Баварії. Запрошення ж для Індії наразі розглядають. Зміна позиції пов'язана з реакцією індійського уряду на війну Росії проти України.

Індія утрималася під час голосування за виключення РФ із Ради ООН із прав людини та не запровадила санкції. Нью-Делі залишається великим покупцем російської зброї, пояснюючи це необхідністю стримувати Китай і Пакистан.

Окрім того, після вторгнення до України Індія збільшила об'єми постачання російської нафти. Її РФ продає за заниженими цінами. Індійський уряд також оголосив про плани збільшити експорт у Росії ще на 2 млрд доларів.

Нагадаємо, що індійський прем'єр-міністр запропонував провести прямі переговори Путіна та Зеленського.

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