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На острові Пасхи зафіксували перший випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 16:28
На острові Пасхи зафіксували перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Коронавірус діагностували у 73-річної жінки

Перший випадок зараження коронавірусом виявлений на чилійському острові Пасхи - найвіддаленішому населеному острові у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fayer Wayer.

Повідомляється, що коронавірус діагностували у 73-річної жінки. Нині її стан оцінюється як стабільний.

Влада острова у зв'язку з цим рекомендують заходи профілактики подальшого поширення коронавіруса: жителям пропонується не наближатися один до одного на відстань менше метра, прикривати рот рукою при кашлі або чханні, а також частіше мити руки.

Зазначимо, що влада 19 березня ввели карантин на всій території острова, а 16 березня був закритий єдиний аеропорт.

Нагадаємо, 22 березня влада Чилі оголосили про введення комендантської години. Комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00.

Крім того, президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у країні режим лиха у зв'язку з пандемією коронавірусу. Заходи дозволять уряду більш ефективно справлятися з поширенням вірусу в Чилі. Стежити за виконанням карантинних заходів будуть військові.

До цього чилійський уряд заявило про закриття кордонів для іноземців. Обмеження були введені для протидії поширенню коронавірусу в Чилі. Разом з Чилі кордону для іноземців також закрило Перу.

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