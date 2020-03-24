На острове Пасхи зафиксировали первый случай коронавируса

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Коронавирус диагностировали у 73-летней женщины

Первый случай заражения коронавирусом выявлен на чилийском острове Пасхи - самом удаленном населенном острове в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fayer Wayer.

Сообщается, что коронавирус диагностировали у 73-летней женщины. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Власти острова в связи с этим рекомендуют меры профилактики дальнейшего распространения коронавируса: жителям предлагается не приближаться друг к другу на расстояние менее метра, прикрывать рот рукой при кашле или чихании, а также чаще мыть руки.

Отметим, что власти 19 марта ввели карантин на всей территории острова, а 16 марта был закрыт единственный аэропорт.

Напомним, 22 марта власти Чили объявили о введении комендантского часа. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00.

Кроме того, президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия в связи с пандемией коронавируса. Меры позволят правительству более эффективно справляться с распространением вируса в Чили. Следить за выполнением карантинных мер будут военные.

К этому чилийское правительство заявило о закрытии границ для иностранцев. Ограничения были введены для противодействия распространению коронавируса в Чили. Вместе с Чили границы для иностранцев также закрыло Перу.