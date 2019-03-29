На острові Балі активізувався вулкан

На індонезійському острові Балі вулкан "Агун" здійснив потужний викид попелу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Jakarta post.

Наголошується, що аеропорт поки працює в звичайному режимі. Мешканців попередили, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.

Нагадаємо, у четвер, 17 січня, на острові Кутиноерабу (Японія) відбулося виверження вулкана.

Також 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.

РБК-Україна писало, що 20 листопада в Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.